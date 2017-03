Congo-Kinshasa: Fin de la 1ère édition JCertif

Et pour Sandrine Yombi, sa directrice marketing, « l'heure est maintenant au développement des multiples usages des TIC pour la croissance inclusive et le développement durable».

La révolution numérique étant une réalité qui touche tous les secteurs d'activités aujourd'hui, et le numérique étant une des voies pour les pays d'accéder à l'émergence, JCertif international entend former des jeunes (développeurs, concepteurs de logiciels, entrepreneurs... ) afin qu'ils puissent acquérir des connaissances qui leur permettront de saisir les opportunités offertes par les TIC et apporter des innovations dans tous les domaines d'activités, en vue de contribuer à l'émergence des pays.

Il ressort de la présentation de JCertif international faite par son président Max Bonbhel que, créée depuis 2010, cette structure, déjà présente dans 10 pays du monde (Congo, Canada, France, Côte d'Ivoire, RDC... ), œuvre pour la promotion des TIC dans les pays émergents et pour apporter une réponse à la formation et au renforcement des capacités dans ce domaine.

Les participants ont pu découvrir différents logiciels et applications mobiles et voir comment les TIC peuvent soutenir le développement d'un pays.

Ceux-ci ont porté sur différents sous-thèmes parmi lesquels : l'entrepreneuriat digital; la sécurité des systèmes d'information; les tendances et technologies; la monnaie électronique; média et communication; le Web sémantique; comment lancer son entreprise tech en 24 heures; E-réputation; Java EE; le Webdesign; le cloud; le développement mobile.

Destinée aux amoureux des TIC, la 1ère édition JCertif Pointe-Noire qui a été ouverte par Eric Ndoumba, représentant le ministre des Postes et Télécommunications, a réuni en majorité des étudiants. Elle s'est déroulée sous forme de conférences, ateliers de formation animés par des experts nationaux et étrangers.

