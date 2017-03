Le vent de désarticulation des partis politiques amorcé sous le régime de Macky Sall continue son bonhomme de chemin. Après l'Alliance des forces de progrès (Afp) et le Rewmi d'Idrissa Seck pour ne citer que ceux-là, c'est au tour du Front pour le socialisme et la démocratie Fsd/Bj « Benno Jubel» de l'ancien maire de Saint-Louis, Cheikh Bamba Dièye, de faire face en son sein à une fronde aux allures de dissidence.

À moins de quatre mois des prochaines législatives, l'honorable députée Ndèye Dieynaba Ndiaye, non moins présidente du Mouvement national des femmes du Fsd/Bj refuse en effet de se ranger derrière la décision de son leader Cheikh Bamba Dièye et de tourner le dos à Macky Sall et à la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby).

Lors d'un rassemblement qu'elle a convoqué hier, lundi 27 mars à Dakar, la député a ainsi fait part de son engagement à continuer le compagnonnage avec le président de la République dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Face à ses militants, la présidente du mouvement national des femmes du Fsd/Bj a justifié sa décision par les fruits de la gestion participative du président Macky Sall visibles dans tous les secteurs de la vie nationale.

Par ailleurs, la parlementaire Ndèye Dieynaba Ndiaye, après avoir accusé l'ancien maire de Saint-Louis de « gestion solitaire et d'une absence de débat démocratique à l'intérieur du parti » a demandé le départ de Cheikh Bamba Dieye à la tête de leur formation politique.

A ce titre, elle a annoncé la tenue prochaine d'un congrès du Fsd/Bj pour « revoir les statuts et règlement intérieur du parti, renouveler les instances régulières, décliner de nouvelles orientations, se donner de nouveaux objectifs et des perspectives ». Cette rencontre se tiendra, a-t-elle précisé, au terme d'une tournée nationale qu'elle a déjà entamée et qui l'amènera dans les 45 départements du pays.