Alioune Badara Bèye, qui est aussi le président de l'Association des écrivains du Sénégal (Aes), explique qu'il ne faudrait surtout pas oublier « tous ceux qui ont porté à bras-le-corps ce théâtre par leurs actions d'éclats, par leurs manifestations et par leurs interprétations de qualité et ceux qui sont actuellement là pour poursuivre le rôle tracé par les anciens ».

Ce qui fera dire au Président du Conseil d'administration (Pca) du Théâtre National Daniel de Sorano, Alioune Badara Bèye, qu'« en visitant l'exposition, on se rend compte de la richesse du théâtre qui est un théâtre national mais qui constitue aussi l'ambassade culturelle de notre pays aussi bien sur le plan créativité mais sur le plan de l'action culturelle et théâtrale ».

Intitulée « Théâtre National Daniel Sorano : 52 ans de vie artistique (1965-2017) », l'exposition nous plonge dans la trajectoire historique de Sorano, son palmarès artistique et aussi ses perspectives culturelles. Sur les tableaux, on peut voir de grandes figures de la culture sénégalaise : Douta Seck, Fatou Thiam Samb, Ablaye Mboup...

Et hier, lundi 27 mars, à l'occasion de la Journée mondiale du Théâtre, c'est au Théâtre National Daniel Sorano qu'on a retrouvé leurs photographies, leurs costumes et même quelques archives pouvant aider à faire leur connaissance ou à les redécouvrir.

Le Théâtre National Daniel Sorano a célébré hier, lundi 27 mars, la Journée mondiale du Théâtre, en mettant en lumière toutes les grandes figures du théâtre, à travers une exposition intitulée « Théâtre National Daniel Sorano : 52 ans de vie artistique (1965-2017) ». A travers des photos, des costumes et des archives, l'exposition retrace la trajectoire historique de Sorano. Sans oublier les prestations des troupes telles que Espoir de la Banlieue, FAME, l'Association des Artistes comédiens du théâtre sénégalais (Arcots), section Pikine, et Guedj Bamboulane, qui ont ravi le public.

