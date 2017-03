Gabon: Shell Gabon demeure pionnière en matière de respect de la biodiversité

Libreville — Malgré les nouvelles de son retrait au Gabon, la compagnie pétrolière anglo-neerlandaise Shell Gabon est pionnière au Gabon en matière de développement durable et de respect de la biodiversité, notamment à Gamba, capitale pétrolière du Gabon où elle contribue avec l'expertise de l'Institution Smithsonian, à la conservation de la biodiversité.

Le livre « Gamba, Gabon : Biodiversité d'une forêt équatoriale africaine » a été le fruit d'une collaboration entre l'Institution Smithsonian, la Fondation Shell et Shell Gabon pour susciter le développement de modèles novateurs au Gabon, pour l'étude et la conservation de la biodiversité.

Le partenariat entre le Groupe Shell et l'Institution Smithsonian a été établi, il y a plus de 17 ans, durant le projet d'exploitation de Gaz, à Camisea dans le bassin de l'Amazonie. L'expertise du Smithsonian et leurs conseils ont permis à Shell de développer ses activités dans cette région de manière avisée et responsable.

Ce partenariat se poursuit au Gabon, dans le cadre du projet de Surveillance et d'Evaluation de la Biodiversité dans le Complexe des Aires Protégées de Gamba.

Le travail du Smithsonian est une opportunité pour Shell Gabon et son personnel, car il a non seulement élargi leurs connaissances, mais, le plus important, va aussi aider l'entreprise à comprendre les impacts de ses activités pétrolières sur l'environnement et à œuvrer pour les réduire au strict minimum.

On rappelle que des études scientifiques ont démontré que Rabi est l'un des sites les plus riches en matière de biodiversité, en dépit des activités pétrolières qui y sont conduites. Il est encourageant de constater qu'après plus de quarante sept années d'activités industrielles, la biodiversité de cette zone est toujours aussi riche.

Cet effort considérable, déployé par Shell Gabon et quelques rares compagnies minières, permet au Gabon de présenter un réseau cohérent au regard des enjeux de sauvegarde de la biodiversité sur son territoire, comme il s'y était fermement engagée auprès de la Commission européenne.

Cette réussite permet à l'ensemble des collectivités, des représentants économiques, des organismes professionnels et des responsables d'activités de loisirs concernés par les sites touristiques et Parcs nationaux de se consacrer sereinement à la rédaction des documents de gestion des sites aptes au développement du tourisme dans le cadre de comités de pilotage locaux.

Le Gabon essaye de mettre en place depuis quelques années une politique de préservation de la biodiversité afin qu'elle soit l'occasion pour les acteurs économiques locaux et les Organisations non gouvernementales (ONG's) de construire l'avenir de leur patrimoine et de leur cadre de vie.