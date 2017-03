Peu après leur arrivée à Khartoum dans l'après-midi du 26 mars 2017, le Président du Faso et la délégation qui l'accompagne ont eu une séance de travail avec les autorités soudanaises.

Après leur premier tête-à-tête, les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Omar El Bechir se sont retrouvés autour de leurs délégations respectives pour une séance de travail au palais présidentiel à Khartoum.

Après avoir souhaité la bienvenue au Président du Faso dans son « deuxième pays » qu'est le Soudan et lui exprimé toute sa joie d'avoir accepté son invitation à la tête d'une « forte délégation », le Président Omar El Bechir a réaffirmé la « disponibilité de son pays à accompagner le Burkina Faso dans les domaines de coopération tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, l'industrie, etc., par le partage d'expériences ».

Le dirigeant soudanais a profité de cette occasion pour remercier le Burkina Faso pour tout le soutien dont son pays a bénéficié lors des rencontres internationales de haut niveau.

En réponse à l'allocution de son homologue soudanais, le Président du Faso a déclaré que sa visite est placée sous le signe du « renforcement des relations bilatérales et offre un moment fort pour examiner les opportunités qui existent entre les deux pays afin de bâtir une coopération solide et élargie, prenant en compte les intérêts majeurs des peuples soudanais et burkinabè ».

Grâce à cette visite d'amitié et de travail, le chef de l'Etat se dit convaincu que « l'élan désormais imprimé à notre coopération bilatérale ira grandissant en se raffermissant pour le bonheur de nos deux peuples respectifs ».

Pour le Président Roch Marc Christian Kaboré, cette visite qui constitue une « étape importante dans l'approfondissement des relations entre les deux pays, se veut aussi comme un modèle réussi de coopération sud-sud». Aussi, a-t-il rappelé à cet effet, l'accord général de coopération signé le 24 août 1998 entre les gouvernements des deux pays qui ont convenu de dynamiser les liens de partenariat dans de nombreux secteurs de développement tels que l'agriculture, le transport, les mines, l'éducation, la formation, la culture, le tourisme, la protection sociale, la santé, etc. Le chef de l'Etat a aussi salué les résultats des travaux de la grande commission mixte entre les deux pays tenus à Khartoum les 23 et 24 août 2016 et annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade résidente du Burkina Faso à Khartoum.

Sur les grands défis d'aujourd'hui tels que le terrorisme, le grand banditisme, la criminalité transfrontalière, le Président du Faso demeure convaincu que la « solidarité, la coopération et le partage d'informations entre nos Etats et nos peuples épris de paix et de liberté, constituent des voies crédibles que nous devons explorer constamment ».

Concernant l'actualité internationale, le Président Roch Marc Christian Kaboré pense que l'union fait la force et « seule une Afrique unie pourra faire entendre sa voix ». Il a réaffirmé la position du Burkina Faso qui reste « profondément attaché à la paix et apporte son soutien aux initiatives régionales et continentales en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique ».

Avant de terminer son propos, le Président du Faso fonde l'espoir d'une « coopération soudano-burkinabè exemplaire, au profit de nos deux peuples ».

La Direction de la Communication de la Présidence du Faso