Afrique: CIEA 2017 - Quatre Chefs d'Etat ouvrent la deuxième édition

La Conférence internationale sur l'émergence (Ciea 2017) qui est à sa deuxième édition, a démarré ce mardi 28 mars, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire de Cocody, en présence des Présidents Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire), Alpha Condé (Guinée), Macky Sall (Sénégal), de la présidente du Libéria Sirleaf Johnson, du président du groupe de la Banque africaine de développement (Bad), Akinwumi Adesina et de l'administrateur du Programme des nations unies pour le développement (Pnud), Helen Clark.

Cette édition qui met l'accent sur la problématique de la mise en œuvre des plans d'émergence en Afrique, la ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a indiqué qu'elle permettra aux pays africains de tirer les leçons de leurs actions. Afin de mieux orienter leurs priorités pour leur développement et une croissance partagée. Ce qui passe, au dire du président du groupe de la Bad, par un plan d'urgence, c'est-à-dire la mise en œuvre accélérée des cinq priorités du groupe (Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, Nourrir l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique et Améliorer la qualité de vie des populations africaines). « Avec le top 5 ou le « High five », 90% des objectifs de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable pourront être atteints », a réaffirmé Akinwumi Adesina.

Pour lui, le continent ne peut se développer sans électricité, une Afrique électrifiée est une Afrique qui se développe. Insistant également sur les terres arables du continent qui, selon lui, doivent être exploitées (65% de terres arables sont disponibles en Afrique). Des actions qui pourraient réduire considérablement l'importation alimentaire. D'autant plus que les pays africains dépensent près de 45 milliards de dollars/an dans l'importation des produits alimentaires. Adesina a révélé que la banque va injecter dans les prochaines années, 24 milliards dollars pour soutenir l'agriculture en Afrique.

Reconnaissant les efforts réalisés en Afrique, l'administrateur du Programme des nations unies pour le développement (Pnud), Helen Clark, a affirmé que la Côte d'Ivoire a également connu des avancées dans divers domaines, notamment la santé, l'agriculture, le développement humain, si bien que l'Indice de développement humain (Idh) s'est accru de plus de 1,5% depuis 2010.

A en croire le Président du Sénégal Macky Sall, l'émergence, comme une course de fond, requiert une bonne cadence, un changement des habitudes quasi dogmatiques. Son homologue guinéen Alpha Condé a, dans un langage de vérité, mis en exergue les problèmes qui minent le continent. A savoir, la faiblesse du commerce intra-africain, la mauvaise gouvernance, la mécanisation de l'agriculture, la mauvaise exploitation des ressources naturelles. Il a rappelé les réformes adoptées par son pays depuis son accession au pouvoir en Guinée. Où le taux d'inflation n'était pas maîtrisé, avec un taux d'endettement le plus spectaculaire.

Prenant la parole, le Président de la République Alassane Ouattara a fait remarquer que la volonté politique est un élément important pour atteindre l'émergence. Ce, à travers des réformes nécessaires. Il a cité l'exemple des différentes caisses qui existaient dans le domaine du cacao. « Nous avons procédé à la suppression de plusieurs caisses pour ne retenir qu'une seule ». En outre, dit-il, les producteurs de cacao perçoivent désormais 60% du prix caf. Tout comme la revalorisation du Smig qui est passé à 60 000 Fcfa. En clair, le Chef de l'État ivoirien soutient que l'émergence doit aussi concerner les populations. « Ce sont elles les moteurs de l'émergence », en faisant un clin d'œil à la politique de salubrité engagée par le gouvernement et bien d'autres initiatives.