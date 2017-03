Afrique: Match amical Sénégal vs Côte d'Ivoire - Lions et Elephants dos à dos à Paris

Accrochée jeudi dernier à Londres par le Nigeria, l'équipe du Sénégal a concédé hier, lundi au stade Charlety de Paris, un second match nul face à la Côte d'Ivoire (1-1). Ce match entre dans le cadre de la préparation des éliminatoire de la Can 2019 et du Mondial 2018 C'est le Sénégal qui a ouvert le score grâce à sur un penalty de Sadio Mané à la 67e minute de jeu. L'attaquant Gohibi Zoro surgira trois minutes plus tard pour égaliser. La rencontre a été interrompue à trois minutes de la fin après l'envahissement du terrain par des supporters.

Après le match nul concédé à Londres face au Nigéria, l'équipe du Sénégal a encore fait match nul contre la Côte d'ivoire en match amical disputé hier, lundi au stade Charlety de Paris (1-1). Les deux équipes ont joué une partie ouverte et équilibrée. Surtout durant cette première période marquée par des occasions de buts de part et d'autres. Dominateurs durant les premières minutes de jeu, le Sénégal aura pu ouvrir la marque avec ce tir à l'entrée des surfaces qui fait trembler les filets. Mais le but sera finalement refusé.

A la bonne animation offensive, les Eléphants répondent cependant par un jeu de contre-attaques et mettre leur adversaires en danger. Comme sur ce coup de tête de Adama Traoré repoussé à la 31e minute par le portier Abdoulaye Diallo. C'est sur un score nul vierge (0-0) que les deux équipes vont rejoindre les vestiaires. En seconde période, le sélectionneur Aliou Cissé fait tourner son équipe. Opa Nguette foule la pelouse et prend la place d'Idrissa Gana Guèye. Cheikh Ndoye et Babacar Khouma remplace respectivement Diao Baldé Keita et Famara Diédhiou.

A la 67e minute, les Lions obtiennent un pénalty suite à une faute commise par Deli Simon sur le défenseur Kara Mbodji. Sadio Mané se charge de le transformer et prend à contre pied le portier ivoirien. Les Eléphant ne mettent pas de temps pour réagir trois minutes. Lancé dans la surface, Cyriac Zoro Gohi bi, profite d'un manque de concentration pour devancer la défense des Lions et battre Abdoulaye Diallo à la 70e min.

La rencontre n'ira toutefois pas à son terme car des supporters étaient parvenus à tromper, à plusieurs la vigilance des agents de sécurité, pour s'introduire sur le terrain. Suffisant pour que l'arbitre interrompe la partie et renvoyer les deux équipes aux vestiaires. Il n'y a pas donc eu de vainqueur entre Ivoiriens et Sénégalais. Mais des enseignements ne manqueront pas au sortir des deux matchs amicaux que les deux équipes viennent de boucler au sortir de la Can au Gabon 2017 et qui entrent dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Can 2019. Logés dans la poule A, les Lions feront face au Nzalang National de Guinée-Équatoriale à Dakar, du Soudan et des Barea de Madagascar. Au sortir de la première journée, ils aborderont au moins d'août la 3ème journée de la qualification du Mondial 2018 avec la double confrontation qui l'opposera au Burkina Faso.