Congo-Kinshasa: Connexion à la fibre optique - La SCPT s'emploie à fiabiliser le réseau

Serait-ce la fin des coupures de la fibre optique ? Certainement pas. Car plusieurs éléments non techniques peuvent perturber la desserte, comme c'est le cas dans le monde entier. Néanmoins, des décisions sont prises pour minimiser l'impact d'éventuelles pannes et atteindre des taux de disponibilité proche des 99 %, selon les standards internationaux.

Faire confiance d'abord aux experts nationaux de la poste, ce n'est pas le seul axe défini par le nouveau directeur général ad intérim de la SCPT, dans la guérison du ventre mou que représente la fibre optique. L'on évoque également du prépositionnement stratégique des équipes et surtout de pièces de rechanges au plus près des axes de la fibre optique les plus exposés à des coupures, notamment dans le Kongo-Central. Ce qui a comme conséquence directe, la réduction drastique du temps de réaction en cas de panne pour la grande satisfaction des clients de la SCPT que sont les opérateurs de télécoms.

