Congo-Kinshasa: Arrangement particulier - Face au blocage, le spectre de la rue refait surface

Pour sa part, le président de l'Union démocratique africaine (UDA Originelle), Claudel-André Lubaya, évoquait déjà un « crash », en parlant de l'atterrissage des discussions directes dans sa phase dite « arrangement particulier ». Sur sa page facebook, le député national a relevé l' «obstination » de la Majorité et ses alliés à exiger une liste de trois noms au poste de premier ministre et de soumettre au débat l'attribution du poste de président du CNSA et ce, « contrairement à l'esprit et à la lettre de l'Accord».

Après Marc Kabund, dans les rangs du Rassemblement, plusieurs n'excluent plus l'option de recourir à la rue. C'est le cas de l'un des leaders du Conseil des sages Laurent Batumona qui, lors d'une réunion avec les femmes, filles et jeunes filles de son parti, le Mouvement de solidarité pour le changement (MSC), a expliqué à l'assistance qu'un mot d'ordre sera donné par les partis politiques du Rassemblement. Il s'agit, selon lui, du mot d'ordre d'«auto prise en charge» tel que formulé par le lider maximo Étienne Tshisekedi, quelques jours avant sa mort.

Agacé par l'interminable blocage sur la question de la Primature, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a quitté la table des négociations depuis lundi 20 mars. Il a clamé haut et fort que « ces discussions avaient assez duré ».

