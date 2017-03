Congo-Kinshasa: Primature, CNSA - La MP impose son rythme

Alexis Thambwe Mwamba qui a pris la parole sur le dossier de la décrispation du climat politique, a fait savoir qu'à l'heure actuelle trois mille prisonniers ont déjà été libérés, et cela, à la suite des négociations secrètes entre la MP et l'UDPS.

Pour Me Nkulu, la légitimité dont se prévalent les institutions, résulte de la Constitution et non de l'Accord qui ne contribue qu'à régler un problème politique et dans le cas d'espèce l'organisation des élections.

Et à la question de légitimité qui monte dans le débat, Norbert Nkulu renvoie l'opposition à l'article 5 de la Constitution. « C'est par abus qu'on parle de l'Accord comme source de légitimité »,a-t-il recadré. Et de poursuivre : « Qui détient la légitimité ? Qui la confère aux acteurs politiques ? Le siège de cette matière se trouve dans l'article 5 de la Constitution ».

Dans un jeu de rôle, Me Nkulu s'est pour sa part occupé du cas Cenco qui « fait partie de la société civile et a participé au dialogue de la cité de l'UA », selon l'ambassadeur. Pour lui, il n'est pas question que les évêques jouent le rôle de conseiller auprès du CNSA.

« Depuis trois mois, on attend les trois noms. La Cenco, l'opposition signataire de l'Accord du 18 octobre et le Front pour la Défense de la Constitution y sont favorables. Nos frères du Rassemblement ne veulent pas de consensus », a fait remarquer le vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, en cherchant d'isoler le Rassemblement.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.