Algérie: Un test de détection rapide de la tuberculose mis au point

Les traitements anti-tuberculeux ont permis d'éviter près de 50 millions de décès entre 2000 et 2015. Mais l'infection reste une épidémie au niveau mondial en l'absence d'un vaccin efficace et de l'augmentation des souches de la bactérie qui sont résistantes aux traitements. Le tout combiné à l'insuffisante efficacité des tests de dépistage.

En outre, "ils peuvent produire des faux négatifs et prennent plusieurs jours voire des semaines pour obtenir les résultats", pointe-t-il. Ce nouveau test n'est pas encore disponible sur le marché et son coût n'a pas encore été déterminé.

"Notre technologie peut être utilisée avec des instruments cliniques habituels que l'on trouve dans tous les hôpitaux", précise Tony Hu, un des inventeurs et chercheur à l'Université d'Arizona, dans un communiqué. Il peut détecter la tuberculose dans environ 92% des cas chez des patients qui sont ou non co-infectés par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), responsable du sida. Dans ce dernier cas, les techniques de dépistage actuellement utilisées peuvent être plus complexes.

Washington — Des chercheurs américains ont mis au point un test sanguin qui devrait nettement accélérer le diagnostic et le traitement de la tuberculose, une infection qui fait près de deux millions de morts par an dans le monde.

