Algérie: 2 narcotrafiquants appréhendés et 95,6 kg de kif traité saisis à Tlemcen et Sidi Bel Abbés

Alger — Deux (02) narcotrafiquants, à bord de deux (02) véhicules touristiques chargés de (95,6) kilogrammes de kif traité, ont été appréhendés lundi à Tlemcen et Sidi Bel Abbés par des éléments de la Gendarmerie nationale, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, le 27 mars 2017, à Tlemcen et Sidi Bel Abbés/2 RM, deux (02) narcotrafiquants à bord de deux (02) véhicules touristiques chargés de 95,6 kilogrammes de kif traité, tandis que 5700 comprimés psychotropes ont été saisis à Oran.

Dans le même contexte, des détachements de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi dans des opérations distinctes menées à El-Oued, Biskra/4 RM et Oum El-Bouaghi/5 RM, 4 véhicules utilitaires, 42,5 quintaux de tabac et 17624 unités de différentes boissons", précise la même source.

"Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tindouf/3 RM et In Guezzam/6 RM, 10 contrebandiers et saisi 8 véhicules tout-terrain, 5,5 tonnes de denrées alimentaires1300 litres de carburant, 4080 unités de produits détergents, 9 groupes électrogènes et 4 marteaux piqueurs. Tandis que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset/6 RM", conclut le MDN.