Algérie: Législatives 2017 - Les partis politiques peaufinent leur stratégie de campagne

Alger — En prévision de la campagne électorale prévue à partir du 09 avril prochain, les partis politiques en lice pour les élections législatives du 4 mai 2017 peaufinent et finalisent, chacun son rythme, les détails de leur stratégie de campagne.

Au parti du Front de libération nationale (FLN), les réunions des différentes commissions devront dégager un accord autour d'un programme national à distribuer à travers toutes les wilayas du territoire national, selon Ahmed Boumehdi, membre dirigeant de cette formation politique.

Le Rassemblement national démocratique (RND se prépare à mener sa campagne qu'il entamera dans une wilaya de l'est, "loin des slogans et à travers un discours direct et franc", a appris l'APS auprès du responsable de communication du parti Seddik Chihab.

L'alliance Mouvement de la société pour la paix (MSP) et Front du changement (FC) a adopté pour sa part "un programme unique" élaboré par son instance électorale nationale sous le thème "ensemble pour une Algérie prospère et sûre". Les meetings inauguraux et de clôture seront animés conjointement par les présidents des deux partis.

Le parti des travailleurs (PT), quant à lui, devra déterminer en cours de semaine, son slogan électoral et le lieu de lancement de sa campagne alors que le Front national algérien (FNA) a choisi la wilaya d'Ain Defla pour lancer la campagne, dans le cadre d'un programme pour lequel le slogan « Pour le changement et la défense de la justice sociale» a été retenu.

Les réseaux sociaux présents en force

Les formations politiques qui prennent part à la course pour les prochaines élections législatives ont investis les espaces virtuels pour séduire le maximum d'électeurs.

Le bureau politique du parti FLN prépare à cet égard une réunion pour définir la stratégie de communication à adopter.

"Un programme national unique" dont le SG du parti avait décliné les grandes lignes lors de ces dernières réunions avec les candidats, sera mis en œuvre. Tous les moyens sont disponibles pour se rapprocher des électeurs, affirme-t-on au sein du parti.

Le RND mettra également à profit les réseaux sociaux pour faire connaitre son programme électoral sans omettre les actions de proximité qui ont donné leurs preuves.

Pour l'Alliance MSP-FC "les sites web figurent parmi les espaces qui permettront de gagner des millions électeurs". Le responsable de la communication de l'alliance Abdallah Ben Adjaimia a indiqué que les réseaux sociaux "occuperont une place de choix dans la stratégie électorale".

Il a également souligné l'importance de l'action de proximité qui favorise le contact direct avec les citoyens.

D'autres formations politiques privilégient l'action de proximité dans leur stratégie de communication électorale.