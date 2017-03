communiqué de presse

Après les Etats-Unis d'Amérique (USA), il y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite va expulser les ressortissants sénégalais en situation irrégulière.

En effet, «tous les migrants en situation irrégulière sont priés de quitter le pays dans un délai de 90 jours. Ceux qui ne respecteront pas cette date seront condamnés et paieront des taxes avant d'être expulsés vers leurs pays d'origines», renseigne un communiqué des services d'immigration de l'administration saoudienne, relayé par Horizon sans frontière (HSF). Boubacar Séye, chercheur en migrations internationales et président de HSF, joint au téléphone par la rédaction de Sud Quotidien, prévient les autorités contre les conséquences d'un retour massif de migrants sénégalais dans leur pays. «Le monde de la migration est malmené à travers des discours popu lus et le climat terroriste» a-t-il soutenu, invitant «l'Etat à mettre sur pied une véritable politique migratoire en soutenant et en protégeant ses fils pour éviter une «bombe social» dans le pays».

Selon Boubacar Sèye, qui indique avoir été saisi par une femme vivant en Arabie Saoudite qui a souhaité garder l'anonymat, nos compatriotes sollicitent l'aide de l'Etat du Sénégal car ils ont été surpris par cette décision et n'ont pas les moyens nécessaires pour quitter le pays dans le délai (90 jours). «Nous ne dormons plus, nous demandons aux autorités sénégalaises de nous venir en aide afin que nous puissions rentrer dignement au pays» lui a dit cette sénégalaise sous le couvert de l'anonymat. Et M. Sèye de rappeler que cette mesure d'expulsion de migrants en situation irréguliers ne concerne pas que des ressortissants Sénégalais, même s'il affirme ignorer le nombre de nos compatriotes concernés dans le royaume saoudien.

Pour ce qui est du cas du Sénégal, Boubacar Sèye estime que «nous avons besoin d'une diplomatie à la hauteur des enjeux pour gérer le problème des Sénégalais qui sont en situation de détresse dans les pays d'accueil». Il déplore, par ailleurs, le silence des autorités sénégalaises sur cette affaire, estimant que «si l'Etat du Sénégal avait joué sa mission régalienne dans cette situation», ces migrants ne se seraient pas adressés à lui. L'Etat du Sénégal doit arrêter de demander de l'aide à l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) pour rapatrier ses migrants», a-t-il poursuivi, dénonçant «un bilan migratoire très négatif» des autorités en place en matière de gestion des questions migratoires.