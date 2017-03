Après leur visite d'hier, lundi 27 mars, à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss où est incarcéré depuis le 08 mars dernier Khalifa Sall, le maire de la ville de Dakar, l'Association des Maires Francophones (AIMF), les Cités Gouvernements Locaux Unis d'Afrique (CGLUA) et la City Alliance ont tenu une réunion à la mairie de Dakar. Histoire d'exprimer leur soutien total à leur président Khalifa Sall.

Par le biais du maire de Dieuppeul, Cheikh Guèye, ces maires d'Afrique et d'Europe ont tenu à « apporter leur soutien et leur solidarité au président Khalifa Sall, maire de Dakar». Dans la foulée, et au nom des associations de maires en visite à Dakar, Cheikh Guèye a vanté le leadership et la transparence qui ont toujours guidé la démarche du maire de Dakar dans sa gestion irréprochable.

Soulignant ainsi «son engagement militant à la transparence et à la reddition des comptes », le maire de Dieuppeul dira de Khalifa Sall qu' « Il a été et demeure, à ce que je sache, la seule autorité dans notre pays à faire une déclaration de patrimoine en 2009 et à réaffirmer cette déclaration de patrimoine en 2012 ». Prenant en témoin l'Autorité de régulation des marchés publics (Amp) et la Direction centrale des marchés publics (Dcmp), le maire de Dieuppeul est revenu, devant ses collègues africains et européens, sur les qualités du maire de Dakar qui a toujours eu pour credo la transparence. « La ville de Dakar a été plusieurs fois citée par l'Armp et la Dcmp comme étant le meilleur élève en matière des marchés ».

Cheikh Guèye, porte-parole de la délégation des maires, finira par témoigner son espoir quant à la libération très prochaine de Khalifa Sall. Et de signifier qu'ils comptent intensifier, lui et les siens, le combat qui va en crescendo chez les maires. « Hier, par message écrit, aujourd'hui par présence physique. Il y a des calendriers et des rendez-vous africains au niveau international et je suis d'avis que si nous maintenons ce combat qui est un combat contre l'injustice, Khalifa Sall retrouvera bientôt sa liberté ».

Venu conforter les paroles de son homologue, le secrétaire General de CGLU Slong Mbassi Jean Pierre reviendra sur les raisons de la présence des maires à Dakar. « Quand le président d'une association est dans la situation où est notre président, il fait lui apporter notre soutien et notre réconfort pour lui montrer qu'on ne l'oublie pas ».Et d'ajouter : « ceux qui ont l'habitude des réunions internationales savent à quel point on guette la parole ô combien importante de Khalifa Sall ».

A noter enfin qu'hier, dans la matinée, , une délégation des Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) et CGLU Afrique, forte de huit (8) maires s'est rendue à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss pour rencontrer le maire de Dakar, en prison dans le cadre de l'affaire liée à la gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar.