Selon lui, l'usage futur des technologies de l'information et de la communication devra assurer la mobilité, la flexibilité, la couverture nécessaires pour que les utilisateurs soient immergés dans un environnement de connectivité ubiquitaire. Toutefois, précise-t-il, l'infrastructure correspondante ne pourra être mise sur pied que si le spectre des fréquences radioélectrique est disponible et utilisé selon des modalités nouvelles.

«La gestion des ressources dites rares, plus particulièrement, les fréquences, est au centre de notre préoccupation, car engendrées par l'avènement des communications électroniques résultant de la convergence numérique des technologies de l'information et de la communication». Ces propos sont du directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp). Abdou Karim Sall s'exprimait hier, lundi 27 mars, lors du séminaire régional sur les radiocommunications 2017 qui s'est ouvert à Dakar et ce jusqu'au 31 mars.

