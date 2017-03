L'affaire Pape Samba Mboup et Farba Senghor est vraisemblablement close pour le Parti démocratique sénégalais (Pds-ancien parti au pouvoir de 2000 à 2012). Pour cause, réuni hier, lundi 27 mars 2017, sous la présidence d'Oumar Sarr, le secrétariat national du Pds a décidé l'exclusion pure et simple des deux sus nommés.

Dans une déclaration adressée à la presse, l'instance dirigeante du Pds note ainsi, qu'après avoir entendu un important rapport du secrétaire général national adjoint « sur les actes d'indiscipline des frères Pape Samba Mboup et Farba Senghor, vu l'urgence et en application des statuts du parti, après en avoir délibéré », elle décide « l'exclusion définitive de Pape Samba Mboup et Farba Senghor.

Qui plus est, la déclaration du Pds relève que « La présente décision prend effet immédiatement et le bureau politique en sera informé conformément aux statuts ». Ultime conséquence de la guéguerre de leadership qui agite le Pds, depuis le départ de Me Wade du Sénégal !