Par la voix de son coordonnateur national, Cheikhna Keïta, le mouvement national des policiers à la retraite du Sénégal, tous corps confondus, a tendu la main, le week-end dernier à Kaolack, à tous les fils de policiers pour un accompagnement constant sur leurs activités et autres revendications. Il a lancé un appel à la chanteuse compositrice Coumba Gawlo Seck, au premier Ministre, Mouhamed Boun Abdoulaye Dionne et au ministre de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, pour un accompagnement de ces policiers admis à faire valoir leurs droits à la retraite.

Il s'agit de la prise en charge, entre autres, de la défense d'un certain nombre de leurs dossiers liés à la récurrente question de la réhabilitation des anciens policiers et brigadiers de police. Un dossier qui a été d'ailleurs soumis au chef de l'Etat lors d'une audience qui leur a été accordée, cinq (5) ans auparavant. Et qui, malheureusement, révèle la bande à Cheikhna Keïta, n'a pas encore été solutionnée jusqu'à l'heure où l'on parle. Aussi ces sollicitations vont aux activités de soutien aux programmes du Président Macky Sall pour ce présent septennat et sa réélection en 2019.

Le déplacement à Kaolack du directoire national des policiers à la retraite, tous corps confondus obéit à la volonté de ses dirigeants de calmer les esprits des occupants des domaines des camps des Gardes, traversés ces temps derniers par des rumeurs qui font état de leur expulsion prochaine de ces locaux.

Ainsi après avoir balayé d'un revers de main toutes «ces déclarations, fallacieuses, infondées et mensongères », le coordonnateur national du mouvement des anciens policiers et sa délégation ont aussitôt sommé les occupants de ces terrains à s'inscrire massivement sur les listes électorales et préparer ces prochaines joutes législatives.

Une occasion pour les policiers à la retraite de réitérer leur engagement à lutter pour figurer sur les listes d'investiture, car, estiment-ils, nul n'est plus disposé qu'eux pour siéger à l'Assemblée nationale et défendre les causes des policiers en situation de retraite et celles de leurs familles.