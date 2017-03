Afrique: Les agences alimentaires onusiennes mettent en évidence une collaboration fructueuse sur le terrain

communiqué de presse

Rome — Force est de constater que les trois agences alimentaires des Nations Unies basées à Rome sont plus fortes lorsqu'elles travaillent ensemble. Aujourd'hui, le travail du personnel de l'équipe pays interinstitutions de Madagascar, visant à promouvoir la résilience rurale et à renforcer la sécurité alimentaire sur l'île, a été salué.

L'équipe de pays a remporté le Prix biennal d'excellence de la FAO, du FIDA et du PAM, récompensant le travail sur le terrain et notamment son soutien à la population malgache face aux conséquences de plusieurs sécheresses consécutives sur la période allant de 2015 à 2016.

Les trois agences dirigent le Groupe sur la sécurité alimentaire et les moyens d'existence à Madagascar, un mécanisme international chargé de coordonner entre elles les interventions des agences onusiennes avec celles des ONG, des gouvernements et des autres acteurs humanitaires en période de crise alimentaire.

Tous les deux ans, les trois agences alimentaires de l'ONU basées à Rome récompensent l'équipe pays interinstitutions qui a donné le meilleur exemple de la manière dont la FAO, le FIDA et le PAM peuvent travailler ensemble de manière efficace afin d'exploiter au mieux les forces de chacune d'entre elles, et ce, dans le but d'aider les pays à lutter contre les défis liés à la faim et à la nutrition.

Un travail d'équipe

Grâce au généreux soutien financier de l'Union européenne, de l'Agence des Etats-Unis pour le développement international et d'autres donneurs, les bureaux de la FAO, du FIDA et du PAM à Madagascar ont mis en commun leur expertise en vue d'aider la population malgache à faire face aux impacts des sécheresses répétitives et du phénomène climatique El Niño de différentes manières.

Ainsi, la FAO a fourni des semences résistantes à la sécheresse et aux maladies et un équipement agricole aux agriculteurs. L'Organisation a également travaillé avec eux afin de renforcer leur capacité à faire face aux stress environnementaux et d'améliorer les méthodes de stockage d'après récolte.

En parallèle, les projets financés par le FIDA ont favorisé la mise en œuvre de la Stratégie nationale malgache pour les services agricoles. Parmi les activités figuraient : le renforcement de la capacité des organisations d'agriculteurs à travers le pays, le développement des écoles de terrain d'apprentissage participatif, la promotion des innovations agricoles et de meilleures pratiques agricoles telles que les systèmes de micro-irrigation et d'autres nouvelles méthodes destinées à intensifier la production de riz.

Le PAM a réagi face aux besoins alimentaires urgents en fournissant une aide alimentaire et en transférant de l'argent, sans oublier son travail de coordination dans le cadre d'un programme d'alimentation sociale qui privilégiait les produits agricoles malgaches afin d'assurer la nutrition infantile.

Les trois agences ont également aidé le gouvernement en élaborant son plan de développement national pour l'agriculture, la pêche et l'élevage.

Travailler ensemble

«Les résultats obtenus à Madagascar n'auraient pas été possibles si l'une des agences avait travaillé seule dans son coin», a déclaré aujourd'hui M. José Graziano da Silva, Directeur général de la FAO, lors de la cérémonie qui se tenait à Rome.

Notant que ce travail d'équipe était «basé sur un profond désir de contribuer à un monde libéré de la faim et de l'extrême pauvreté», M. José Graziano da Silva a salué le travail accompli par l'équipe pays interinstitutions, qui s'est illustrée en réussissant à «concilier la vision de chacune des trois agences et à identifier les synergies et complémentarités» dans des conditions extrêmement difficiles.

Et d'ajouter, «Madagascar a toujours besoin de l'aide des trois agences alimentaires onusiennes basées à Rome. Il y a près de trois semaines, l'île a été frappée par le cyclone Enawo, provoquant des inondations dans plusieurs régions du pays et détruisant les cultures».

«L'union fait la force et en travaillant ensemble, nous pouvons être plus efficaces», a précisé M. Kanayo F. Nwanze, Président du FIDA. «Les principaux bénéficiaires de cette collaboration sont les femmes et les hommes travaillant dans les communautés rurales. Tout ce que nous faisons se résume à travailler ensemble, en leur nom, afin de s'assurer que les femmes et les hommes pauvres vivant en milieu rural gagnent davantage d'argent, consomment des aliments plus nutritifs et deviennent plus résilients face aux chocs de la vie».

«Afin de réaliser notre objectif Faim Zéro d'ici 2030, il est impératif d'identifier des synergies dans nos partenariats en vue de tirer avantage de nos forces respectives et d'optimiser notre impact. Les femmes, les enfants et les hommes qui en ont le plus besoin n'en demandent pas moins», a déclaré Mme Ertharin Cousin, Directrice exécutive du PAM.

En marche vers 2030

Mme Ertharin Cousin et M. José Graziano da Silva ont signé un nouveau protocole d'accord entre le PAM et la FAO visant à intensifier la coopération inter-agences, en vue de réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Grâce à une meilleure collaboration, les deux organisations souhaitent jouer un rôle plus stratégique dans l'aide apportée aux pays et la mise en œuvre du Programme, et notamment dans le cadre des efforts visant à réaliser le deuxième Objectif de développement durable: «Eradiquer la faim, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable».

Le niveau de collaboration actuel entre la FAO et le PAM sera amélioré et intensifié, tandis qu'à l'échelle mondiale, les organisations collaboreront dans des domaines thématiques, mettant en commun leurs expériences respectives essentielles en vue de réaliser les ODD.

A l'issue de la cérémonie, M. José Graziano da Silva a remis à Mme Cousin et à M. Nwanze des médailles du 70ème anniversaire de la FAO, en reconnaissance de leur lutte sans relâche pour réaliser l'Objectif Faim Zéro au cours de leurs mandats au PAM et au FIDA et de leur collaboration avec les autres agences. M. Nwanze quittera ses fonctions le 31 mars après deux mandats présidentiels à la tête du FIDA, tandis que les cinq ans de mandat de Mme Cousin en tant que Directrice exécutive du PAM s'achèveront le 6 avril prochain.

