Afrique du Nord: Messahel s'entretient avec l'Envoyé du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique

Mer Morte (Jordanie) — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, s'est entretenu lundi à la Mer Morte (Jordanie), avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères et Envoyé spécial du président russe pour le Proche-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov.

Les entretiens qui se sont déroulées en marge des réunions préparatoires du 28ème Sommet arabe prévu mercredi en Jordanie, ont porté sur les derniers développements survenus dans la région, notamment en Syrie, en Libye et dans la région du Sahel.

Les deux parties ont mis l'accent sur "l'impératif de renforcer les efforts en vue d'un règlement politique favorable à la mise en œuvre de l'accord politique libyen, à même de consolider les institutions de l'Etat libyen et relever les défis auxquels le peuple libyen est confronté".

MM. Messahel et Bogdanov ont évoqué également la question du Sahara occidental et la lutte antiterroriste ainsi que les développements de la crise syrienne, tout en exprimant à l'occasion leur "satisfaction de l'entame des pourparlers d'Astana et Genève", mettant l'accent sur "la solution politique pacifique et consensuelle en Syrie conformément à la Déclaration de Genève I".

Au niveau bilatéral, les deux parties ont salué "les relations privilégiées" qu'entretiennent les deux pays, tout en affirmant "leur souci commun de poursuivre le dialogue stratégique bilatéral sur nombre de questions de l'heure, en faveur du rétablissement de la sécurité et de la stabilité dans la région".

Messahel s'entretient avec le représentant du président américain chargé des négociations internationales

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, s'est entretenu lundi avec le représentant spécial du président américain, Donald Trump, chargé des négociations internationales, Jason Greenblatt, en marge des réunions préparatoires au 28ème Sommet arabe, prévu mercredi en Jordanie.

La rencontre a porté sur "le processus de paix au Proche Orient et les efforts consentis pour le règlement du conflit israélo-palestinien".

M. Greenblatt a rappelé "la volonté de la nouvelle Administration américaine d'œuvrer, sans relâche, pour trouver une solution viable à ce conflit".

De son côté, M. Messahel a souligné "la nécessité de respecter les droits de tous les peuples de la région dans le cadre de la Légalité internationale".

Il a rappelé, par ailleurs, l'expérience de l'Algérie en matière de lutte antiterroriste et contre l'extrémisme violent, réaffirmant la position de l'Algérie à vis-à-vis de la situation en Syrie et en Libye.