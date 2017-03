Burundi: L'équation indéchiffrable des monuments du Cndd-Fdd

Cette phrase dépeint l'esprit revanchard d'une partie des militants du parti des Bagumyabanga, qui garde dans leurs chairs les stigmates du combat et considère le pouvoir comme un dû, une récompense éternelle pour des souffrances endurées dans le passé. Pourtant, il était grandement temps que la loi du maquis soit passée à la trappe, d'embrasser pleinement le combat politique, un combat sain pour l'avenir du pays, un combat qui respecte ses adversaires. Où est le respect pour l'habitant de Cibitoke (en mairie de Bujumbura) qui a vu son parti banni, sa contestation réprimée dans le sang quand on construit sur le pas de sa porte un monument à la gloire d'un parti qui symbolise la source de tous ses maux ?

Depuis un certain temps, l'érection de monuments semble figurer parmi les activités phares du parti au pouvoir. Nul doute, l'équipe marketing du parti de l'aigle doit avoir attrapé le virus de la construction, ce qui n'est pas mal en soi. Malheureusement, les inscriptions qui ornent ces monuments en tuent le charme. On l'aura compris, certains termes comme « Caratuvunye, Ntituzokirekura » (on a souffert pour y arriver, nous n'allons jamais lâcher prise, ndlr) sont pensés exprès pour faire bouillir le sang du militant, le conforter dans sa position d'indéboulonnable. Malheureusement, c'est un message qui ne porte pas d'espoir pour l'avenir démocratique du pays.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.