Angola: TAAG change les horaires de vols vers Kinshasa et La Havane

Le secrétaire d'Etat pour la science et la technologie, João Teta, a défendu mardi, la… Plus »

D'autre part, le vol DT 702 quitte Luanda le dimanche à 22h15 et arrive à La Havane à 7h00 le lendemain, puis il quitte le sol cubain le mardi, à 12h15, et revient à Luanda à 7:00 a.m.

Selon le communiqué de presse de TAAG parvenu à l'Angop, pendant cette période, le vol DT 526 quitte Luanda le mardi à 10h30, arrive à Kinshasa à 11h45 et revient à Luanda à 14h40 le même jour. Cependant, samedi le même appareil quitte Luanda à 15h00 et y retourne à 18h15.

Luanda — La compagnie aérienne angolaise (TAAG), procède à partir de ce mardi le changement des horaires des vols vers Kinshasa (Congo démocratique) et La Havane (Cuba), pour des raisons opérationnelles et due à l'entrée en vigueur du nouvel horaire d'été, qui se déroule du 26 mars au 27 mai de cette année.

