Algérie: Des avantages supplémentaires pour les investissements créant plus de 100 emplois (JO)

Pour le décompte des avantages, les emplois à prendre en considération doivent être directs, permanents et satisfaire aux conditions selon lesquelles les employés doivent être affiliés à la sécurité sociale et que le recrutement du personnel doit être effectué par l'intermédiaire de l'agence nationale de l'emploi ou par les organismes privés de placement agréés.

Le décret précise que la durée de 5 ans des avantages est applicable lorsque les investissements ont créé plus de 100 emplois entre la période allant de la date d'enregistrement de l'investissement à l'achèvement de la première année d'exploitation, au plus tard.

Alger — Les modalités d'application des avantages supplémentaires accordés aux investissements créant plus de cent (100) emplois sont désormais définies par un décret exécutif publié au Journal officiel no 16.

