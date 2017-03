Angola: Secrétaire d'Etat pour la participation des femmes à la recherche

Luanda — Le secrétaire d'Etat pour la science et la technologie, João Teta, a défendu mardi, la participation des femmes aux activités scientifiques, technologique et d'innovation, en vue d'une grande transformation politique, sociale et économique du pays.

Parlant à l'ouverture d'une conférence sur « la contribution des femmes dans la production scientifique: prémisse pour l'innovation et le développement scientifique du pays », réalisée à Luanda, dans le cadre de la journée Mars/Femme, João Teta a également préconisé la participation féminine aux activités scientifiques sur le rôle des femmes dans le développement durable, ainsi que dans la pratique de la recherche scientifique et développement technologique en vue de l'équité et de l'inclusion sociale.

D'autre part, le secrétaire d'Etat a recommandé un plus grand engagement des chercheurs nationaux afin que leurs travaux puissent être publiés au niveau international.

João Teta a considéré qu'il y avait une croissance dans la production de livres ayant un contenu scientifique, mais il a reconnu qu'il y avait des cas de transgressions graves dans le processus de validation des contenus.

"Il y a des livres avec des contenus riches qui répondent aux critères établis par les éditeurs, mais qui n'obéissent pas aux critères de la recherche scientifique internationale, perdant d'excellentes occasions d'édition de contenus", a-t-il dit.

Sur les journées, le gouvernant a indiqué qu'elles créaient un espace de discussion, réflexion et de formulation d'opinions autour d'une participation équitable et de qualité des femmes aux activités de sciences, technologie et d'innovation pour le développement durable.