Algérie: Ligue 1/ESS - Gagner les 3 matchs restants à domicile suffira pour accrocher une 8e étoile

Alger — L'ES Sétif, battue samedi sur le terrain du CR Belouizdad (1-0) pour la première fois depuis le début de la phase retour, table sur ses trois matchs qui lui restent à domicile pour s'adjuger son huitième titre de champion d'Algérie.

Ayant épuré ses matchs en retard, l'Entente ne sera pas rejointe par le MC Alger et l'USM Alger, respectivement troisième et quatrième au classement, si les deux équipes venaient de gagner leurs trois et deux rencontres dans le cadre de la mise à jour de la Ligue 1.

Les Sétifiens comptent 9 points d'avance sur le dauphin l'USM Bel-Abbès, qui a disputé à son tour tous ses matchs à l'issue de la 24e journée, ainsi que 11 et 12 unités sur le MCA et l'USMA.

Les protégés de Kheireddine Madoui, dont le retour au bercail à la fin de la phase aller s'avère jusque-là gagnant, se déplaceront à Oran lors de la prochaine journée, soit la 25e, avant de recevoir, pendant les deux journées suivantes, l'USM El-Harrach et la JS Saoura. La dernière sortie à domicile de l'Aigle noir sera face à l'USMA pour le compte de la 29e et avant-dernière journée, un match à l'issue duquel les Sétifiens pourraient bien fêter le trophée de champion s'ils parviennent à faire le plein à domicile.

Le président de l'ESS, Hacen Hamar, se dit optimiste à ce sujet : "J'estime que nous avons pratiquement scellé le sort du titre. Il nous suffira de remporter nos trois derniers matchs chez nous pour le décrocher".

L'ESS, qui avait terminé la phase aller au pied du podium, a écrasé tout sur son passage ou presque depuis le début de la seconde partie du championnat, alignant six victoires et un nul contre une défaite en huit journées. Un parcours de champion qui lui permet de se racheter de sa disqualification de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique l'été dernier.

"Malgré notre défaite face au CRB, nous sommes toujours en pole position pour triompher", rassure pour sa part l'entraîneur Madoui, estimant que le destin des siens est désormais entre leurs mains.