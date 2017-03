Sud-Soudan: Le président Salva Kiir annonce un cessez-le-feu unilatéral

Mais la réaction du camp d'en face laisse planer peu d'ambiguïté. Dans une lettre rédigée en exil, Riek Machar a fait savoir dès dimanche qu'il était « consterné et déçu » par l'annonce de l'UA et les efforts déployés pour le marginaliser.

L'idée serait de favoriser le « dialogue national » voulu par Salva Kiir et, à terme, les élections demandées par la communauté internationale. Rien en revanche sur la force militaire d'interposition décidée par l'UA voici bientôt un an, et pas encore déployée sur le terrain.

Il faut dire que, dans ce pays effondré, tous les voyants sont au rouge : l'état de famine a été déclaré, des crimes abjects sont commis loin des regards par des bandes armées, la population fuit comme elle le peut. Et les deux factions politiques dominantes n'ont aucune intention de céder du terrain.

