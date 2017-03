Axée sur trois stratégies d'investissement distinctes (Private Equity, Dettes et Actions), cette structure, à travers son fond, investira uniquement dans de la dette souveraine ou d'entreprise, libellée en monnaie locale ou en US dollars et à travers toute l'Afrique à l'exception de l'Afrique du Sud.

Enko capital, société de gestion d'actifs spécialisée dans l'investissement en Afrique a annoncé le lancement du fonds de dette Enko Africa Debt Fund (Eadf) avec 100 milliards Fcfa d'actifs sous gestion (Asg).

Alain Nkontchou, associé gérant de Enko capital a déclaré, "Nous sommes très heureux d'élargir notre gamme de produits d'investissements spécialisés sur l'Afrique qui donnera aux investisseurs la possibilité de profiter des rendements élevés actuellement disponibles sur les marchés Africains. Le lancement de Eadf représente une étape décisive dans l'ambition du Groupe de devenir le leader Africain de la gestion d'actifs."

L'objectif du fonds est d'offrir aux investisseurs une exposition sur le marché de la dette africaine aux rendements élevés.

Le groupe Enko capital a ses bureaux à Londres et à Johannesburg et est régulé par le Financial conduct authority (Fca) au Royaume-Uni ainsi que le Financial services board (Fsb) en Afrique du Sud.

Il gère actuellement le fond Enko opportunity growth (Eogf) et le fond Enko Africa private equity (Eapef), qui est lui un Private equity soutenant des entreprises de tailles moyennes susceptibles d'être listées dans les bourses locales quelques années après l'investissement.