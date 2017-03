Togo: Les tailleurs de pierre ont de l'avenir

Dans la région des Savanes et de la Kara, la pierre est une ressource naturelle. Depuis 2015, grâce au soutien d'Air France, Acting for Life et ses partenaires Gevapaf et la fondation AnBer organisent un enseignement de référence aux métiers de la pierre pour les professeurs des centres de formation et 100 artisans et jeunes de la région.

Un cycle de 2 ans, alliant les techniques traditionnelles de taille de pierre locale et des méthodes modernes de travail artisanal, qualifie en plus 72 jeunes à l'issue de ce programme.

L'implication de la Mairie de Dapaong, des centres d'apprentissage certifiés et du ministère de la Formation professionnelle ouvrent ainsi d'intéressantes perspectives de débouchés professionnels aux jeunes, appelés à s'investir dans la réalisation d'ouvrages publics et privés.