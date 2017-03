Cote d'Ivoire: Procès Simone Gbagbo - L'ex-première dame acquittée de crime contre l'humanité

La Cour d'assises d'Abidjan a acquitté mardi 28 mars l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo. Elle était jugée depuis près de dix mois pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale 2010-2011.

« Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes » a déclaré le juge Kouadjo Boiqui, président de la Cour d'assises.

Ce verdict a été prononcé à la majorité des six jurés civils. Un véritable coup de théâtre tant, depuis le début de ce procès, la partie civile et le procureur arguaient d'éléments qui, selon eux, ne laissaient planer aucun doute concernant le rôle qu'aurait joué Simone Gbagbo dans la crise post-électorale et après les exactions commises au marché d'Abobo ou bien à la RTI contre des partisans d'Alassane Ouattara.

Seulement voilà, aux yeux de bon nombre d'observateurs qui suivaient ce procès depuis le mois de mai dernier, le dossier d'instruction était bien faible pour permettre à un jury de prononcer avec assurance, sans aucun doute, une peine de prison à vie requise ce mardi matin par le procureur.

Simone Gbagbo est donc blanchie des crimes dont on l'accuse mais pas libérée pour autant. Puisqu'il y a deux ans, devant cette même Cour d'assises à Abidjan, elle avait été condamnée à vingt ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'Etat.