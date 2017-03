Burkina Faso: Attaques de la poudrière de Yimdi - 22 ex-RSP convoqués à la barre

Ceci une déclaration émanant du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) en… Plus »

«Il appartient donc à la partie qui accuse, de prouver la culpabilité de mon protégé en apportant bien sûr les preuves et les pièces à conviction », a souligné Me Yelkouni. L'audience reprend ce matin avec la poursuite des auditions.

«Nous mettons en cause les résultats des enquêtes de police. Les dépositions ne valent qu'à titre de simples renseignements et le parquet militaire ne saurait se contenter de les brandir comme preuves pour amener quelqu'un à reconnaître des faits dont il est accusé », a-t-il déclaré.

Celui-ci a affirmé avoir fait certaines déclarations sous la pression des gendarmes qui lui ont fait subir toutes sortes de menaces et parfois des tortures. Dans son réquisitoire, le parquet militaire a demandé au tribunal de ne pas tenir compte des «arguments de diversion et le mensonge» développés par le caporal Nébié, comme stratégie de défense.

Passées toutes ces difficultés liées aux questions de vices de formes, la Chambre a procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi consistant à la présentation individuelle des présumés coupables et les faits qui leur sont reprochés. S'en est suivie l'étape des interrogatoires, des plaidoiries et des réquisitoires.

Dès l'entame de l'audience, Maîtres Michel Traoré et Dieudonné Ouily, respectivement avocats-conseils de Roger Koussoubé et de Seydou Soulama avaient fait des recours en annulation de leurs clients, sous prétexte que les noms de ces derniers ne figuraient pas sur l'ordre de poursuite émis par le ministre de la Défense comme l'exigent les dispositions du code militaire.

Quant aux chefs d'accusation qui pèsent sur eux, ils portent essentiellement sur la désertion en temps de paix, tentative d'atteinte à la sûreté de l'Etat, détention illégale d'arme à feu ou de munitions, coups et blessures volontaires, association de malfaiteurs, complot militaire, etc.

Ce sont entre autres, le sergent-chef Ali Sanou, présenté comme le cerveau du groupe, les sergents-chefs, Poda Ollo Stanislas, Salif Coulidiati, Abdoul Nafion Nébié, les caporaux Desmond Toé, Issaka Ouédraogo, Amidou Drabo et les soldats de 1re classe, Kam Bienvenu, Amadou Zongo, Aboubakari Ould Ahmed, Boureima Zouré, Abdou Ouattara, Issouf Traoré, Seydou Soulama et le sergent-chef Roger Koussoubé, transféré l'an dernier par les autorités ivoiriennes.

