Cameroun: Métiers agro-pastoraux dans le Sud - 3 500 jeunes ciblés

Le président de l'Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril y conduit, depuis hier, la 4e édition de la caravane de promotion

Meyomessala a dévoilé hier ses meilleurs atouts en matière agro-pastorale. Et surtout, cet arrondissement du Dja-et-Lobo a su faire voir combien les jeunes s'impliquent dans divers métiers agro-pastoraux, se mettant ainsi en auto-emploi au sein même des structures créées par eux-mêmes, pour leur mieux-être socio-économique.

L'occasion, il faut le noter, était idoine, offerte par le président de l'Assemblée nationale (PAN). Cavaye Yeguié Djibril conduit, en effet depuis hier, la caravane de promotion de l'entrepreneuriat et de valorisation des métiers agro-pastoraux de la jeunesse, une initiative du réseau des parlementaires « Espérance Jeunesse », coordonné par le député Gaston Komba.

La quatrième édition de cette caravane connaît l'implication effective d'une centaine de parlementaires auxquels se sont joints plusieurs membres du gouvernement, les ministres Mounouna Foutsou de la Jeunesse et de l'Education civique, Jacques Fame Ndongo de l'Enseignement supérieur, Louis-Paul Motaze de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, et Edgard Alain Mebe Ngo'o des Transports, ainsi que le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Clémentine Ananga Messina. Toutes ces personnalités étaient accompagnées par le gouverneur Félix Nguélé Nguélé. La journée d'hier a essentiellement consisté en des descentes sur le terrain.

D'une part, la visite des structures situées dans l'arrondissement de Meyomessala, avec la Société camerounaise d'exploitation agricole (CEA) à Nkol-Dja, qui est une unité de production et de transformation d'ananas, et de cacao. Cavaye Yeguié Djibril a, ensuite, visité les plantations du Programme d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs (PAIJA), à Nkolbesse.

Il a enfin eu des échanges avec eux. D'autre part, la journée du PAN s'est poursuivie à Sangmélima. Ici, l'hôte des populations du Dja-et-Lobo a tenu à visiter les installations, récemment inaugurées, du Centre professionnel d'excellence Paul Biya, qui a, à l'occasion, tenu des Journées portes ouvertes au profit des jeunes.

Le PAN est alors allé voir les bureaux et le campus de l'Université inter-Etats Cameroun-Congo, avant d'avoir d'autres échanges variés avec les populations à l'esplanade de la préfecture de Sangmélima. Ce que l'on retient de sa visite dans le Dja-et-Lobo, c'est que Cavaye Yeguié Djibril a tenu à véhiculer un seul et unique message : la terre ne trompe pas.

Voilà pourquoi, pour le président de l'Assemblée nationale, le métier d'agriculteur est un métier béni de Dieu. « On sème une graine de maïs et on récolte des épis avec des centaines de graines », a-t-il illustré. Après le Dja-et-Lobo, la caravane que conduit le PAN est aujourd'hui à Ebolowa.