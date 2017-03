communiqué de presse

Les autorités de la banque UBA ont le sourire. En effet, la structure bancaire panafricaine basée à Lagos, a enregistré une croissance de 32% de son bénéfice avant impôts.

United Bank for Africa, le groupe panafricain des services financiers opérant dans 19 pays africains, a publié ses résultats annuels audités de l'exercice 2016, affichant une croissance significative des revenus et des bénéfices bruts, une preuve de résilience, de productivité améliorée et de diversification géographique évidente dans la contribution impressionnante de ses filiales africaines.

Comme le témoignent les résultats publiés le 24 mars 2017 à la Bourse du Nigeria au titre de la période de janvier à décembre 2016, souligne un communiqué, le Groupe a enregistré une croissance significative de 32% du bénéfice avant impôts de USD 297 millions. Le bénéfice après impôts de UBA a progressé de 22% pour s'établir à USD 237 millions.

La même source informe que le Groupe a enregistré une croissance impressionnante de 22% des revenus bruts qui s'établissent à USD 1,3 milliards au mois de décembre 2016, illustrant la capacité de la banque à accroître sa rentabilité en dépit de l'environnement macro-économique difficile.

En plus de l'adoption croissante des canaux électroniques sur la plupart des marchés africains où UBA opère, la Banque s'est appuyé sur sa forte franchise et son empreinte géographique.

La performance a été soutenue par une croissance considérable à la fois des revenus d'intérêts et d'autres revenus, ainsi que l'augmentation des gains d'efficacité découlant des initiatives de gestion des coûts.

Les filiales du Groupe UBA en dehors du Nigeria gagnent de plus en plus de parts de marché, renforçant ainsi la contribution forte et impressionnante des filiales au Groupe, estimée à un tiers du bénéfice de 2016 contre un quart au titre de l'exercice 2015.