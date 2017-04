Sénégal: Assemblée générale à Nairobi - L'Apr intègre le Réseau libéral africain

Le Comité de sélection de The Africa Road Builders a décidé, récemment, de… Plus »

L'assemblée générale a, dans sa résolution finale, salué le leadership du président Macky Sall pour le rôle qu'il a joué, en parfaite intelligence avec la Cedeao et le Conseil de sécurité des Nations unies, pour le dénouement heureux de la crise politique postélectorale en Gambie pour une transition démocratique et pacifique.

Dans son allocution, il a mis en évidence les valeurs fondatrices du libéralisme social de l'Apr, d'humanisme républicain, économique, politique, le respect des droits et des libertés, la démocratie, l'État de Droit et la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, le détournement des biens publics, l'insécurité, l'impunité et la préservation des ressources naturelles.

Pendant trois jours, les partis libéraux d'Afrique ont passé au peigne fin divers thèmes liés à la coopération entre partis politiques d'obédience libérale et parlé des sujets d'une brûlante actualité ayant traits à la prévention des conflits pré- électoraux et de la gestion des violentes crises postélectorales, souvent résultante de tripatouillage des constitutions de la part de chefs d'États avident de pouvoir sur le continent noir.

