Cote d'Ivoire: Simone Gbagbo acquittée à l'issue d'un procès entaché d'irrégularités

Pour ce faire, le gouvernement Ouattara devrait poursuivre son soutien aux enquêtes impartiales et indépendantes sur les crimes commis pendant le conflit de 2010-2011 et s'assurer qu'à l'issue des enquêtes, des procès aient lieu sans interférences politiques.

« L'acquittement de Simone Gbagbo par la haute cour de Côte d'Ivoire pour crimes contre l'humanité dément les nombreuses irrégularités qui ont entaché le procès et laisse de graves questions sans réponse concernant son rôle présumé dans les crimes brutaux perpétrés pendant la crise postélectorale de 2010-2011 », a expliqué Param-Preet Singh, directrice adjointe du Programme Justice internationale chez Human Rights Watch. « L'enquête peu approfondie et les preuves ténues présentées lors de son procès soulignent l'importance de l'affaire en cours contre Simone Gbagbo à la CPI pour des crimes similaires. »

Cette crise a conduit à des violences politiques et finalement à une reprise du conflit armé. Entre décembre 2010 et mai 2011, au moins 3 000 civils ont été tués et plus de 150 femmes ont été violées, avec de graves atteintes aux droits humains commises par les deux camps.

