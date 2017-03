Cote d'Ivoire: Fracture numérique en Afrique - Le projet TANDEM restitué à Abidjan ce mercredi

Ce mercredi 29 mars, sera donc l'occasion pour les coordonnateurs et partenaires du projet, de présenter les principales réalisations de Tandem dont l'exécution s'est appuyée sur trois piliers notamment, le plaidoyer, les services et la communauté.

En présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bakayoko-Ly Ramata, il sera procédé ce mercredi 29 mars, à Abidjan, la restitution du projet Tandem (TransAfrican Network Development).

Ce projet financé par la Commission européenne depuis 2015, a pour objectif de renforcer la coopération entre l'Europe et l'Afrique de l'ouest et centrale dans le domaine des infrastructures numériques dédiées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique.

Se focalisant sur trois thématiques scientifiques, à savoir la santé, la sécurité alimentaire et l'environnement, le projet a pour but de soutenir le développement des réseaux nationaux numériques de la recherche (Nren) en Afrique de l'ouest et centrale afin d'interconnecter les Universités et les centres de recherches.

Ainsi pendant deux ans, le projet Tandem s'est consacré à l'élaboration d'une stratégie globale pour renforcer Wacren, le réseau régional en Afrique de l'ouest et centrale, afin de faciliter son intégration dans le réseau mondial de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Ce mercredi 29 mars, sera donc l'occasion pour les coordonnateurs et partenaires du projet, de présenter les principales réalisations de Tandem dont l'exécution s'est appuyée sur trois piliers notamment, le plaidoyer, les services et la communauté.

Ce projet a été coordonné par l'Ird et le réseau de l'Afrique de l'ouest et du centre dédié à l'éducation et la recherche (Wacren), en partenariat avec le Cirad, le réseau national de communications pour la technologie, l'enseignement et la recherche (Renater) et de nombreux organismes internationaux en Europe, Afrique et Amérique latine.