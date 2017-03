Cote d'Ivoire: Procès Simone Gbagbo - Oui, vous avez bien entendu

En bonne logique politique donc, elle ne pouvait que crouler et couler davantage sous les charges autrement plus lourdes, puisque ce coup-ci c'est pour crime contre l'humanité qu'elle était poursuivie. Notamment pour la répression pendant la crise postélectorale de 2010-2011 des partisans d'ADO au marché d'Abobo ou devant la RTI. Il est vrai que l'ancienne passionaria de la politique ivoirienne a toujours été présentée comme la véritable chef de guerre et tout au long des 10 mois qu'aura duré ce jugement, l'accusation s'est efforcée de la présenter comme la véritable donneuse d'ordre tant et si bien que le procureur avait requis mardi matin même une peine de prison à vie.

Telle est la substance de la sentence prononcée hier mardi 28 mars 2017 par les six jurés civils de la Cour d'assise d'Abidjan devant laquelle l'ex-première dame était poursuivie pour crime contre l'humanité. Pour un coup de théâtre, s'en est vraiment un. Dans cette justice des vainqueurs qui semble avoir cours sur les bords de la Lagune Ebrié depuis la chute de Laurent Gbagbo et l'arrivée au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara (ADO), l'on se demandait comment dans un tel procès aux relents politiques, Simone pouvait se sortir de ce traquenard judiciaire ? N'avait-elle pas déjà écopé en 2015 de 20 ans de prison pour atteinte à la sureté de l'Etat ?

Elle a donc été finalement acquittée. Incroyable mais vrai. «Le jury à la majorité déclare Simone Gbagbo non coupable des crimes qui lui sont reprochés, prononce son acquittement et ordonne qu'elle soit immédiatement remise en liberté si elle n'est retenue pour d'autres causes».

