Algérie: Voile - Deux évènements internationaux majeurs au programme de la saison 2017

Outre ces deux compétitions internationales dans la série Optimist, la FAV organisera d'autres évènements nationaux, dont les plus importants seront probablement les championnats et les coupes nationaux de planche à voile, vers le 22 juillet à Skikda (est).

"On n'est pas encore fixés sur le nombre de pays qui participeront à ce Championnat national Optimist, mais je peux d'ores et déjà annoncer qu'il y aura des nations du Maghreb, du monde arabe et de la Méditerranée", a indiqué Djillali.

"Il y aura plusieurs évènements en 2017. Les plus importants sont les Championnats d'Afrique Opimist, prévus au mois de juin en Egypte, et le Championnat national Opimist, prévu le 15 juillet à Mostaganem (ouest)", a détaillé en conférence de presse, au complexe Ahmed-Ghermoul, le nouveau président de la FAV, Hacène Djillali.

