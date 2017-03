Afrique: Ahmed Kathrada Héros discret de la lutte contre l'apartheid

Selon le procureur général du Roi, le crime a eu pour mobile le sexe, l'argent et le désir de… Plus »

En 2016, il avait pris la plume pour lui demander de démissionner après sa condamnation dans l'affaire de la rénovation de sa résidence privée par des fonds publics. Il n'avait pas manqué non plus de dénoncer la corruption qui gangrène son parti.

En 1963, il est arrêté avec Nelson Mandela et une bonne partie de l'état-major de l'ANC dans leur QG clandestin de Johannesburg et inculpé de sabotage. L'année suivante, Ahmed Kathrada est condamné à la réclusion à perpétuité et incarcéré, avec ses frères d'armes, à Robben Island.

Mais sitôt de retour dans sa cellule, "Kathy" redevenait l'enseignant et le fin politique qui s'est illustré à la fin des années 1980 lors des négociations entre l'ANC et le régime d'apartheid.

Au plus près du pouvoir, mais toujours dans l'ombre. Compagnon de route et de cellule de l'îcône Nelson Mandela, Ahmed Kathrada, décédé mardi à l'âge de 87 ans, est resté jusqu'à son dernier souffle un héros très discret de la lutte anti-apartheid.

