Cameroun: Enseignants récemment intégrés - Des solutions en vue

En matinée déjà, le Collectif des enseignants indignés du Cameroun a été reçu simultanément par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le secrétaire général du Minfi. Ceci après un sit-in devant le ministère des Finances.

Et de demander à ces enseignants d'être plus souple dans leurs revendications : « Vous avez mis la dose de sel qu'il faut. Vous avez passé un signal fort. Ne gâchez pas cette noble cause ».

De ce fait, le problème de ces enseignants sera résolu bien qu'aucune date n'ait été avancée. « Je ne peux pas vous promettre que ce que vous réclamez sera payé immédiatement. Ceci à cause des contraintes budgétaires. Pour cela, les ministères en charge des enseignants vont se concerter et apporter des solutions », a rassuré le Minesec.

Déjà lors de la réunion de crise, Jean Ernest Ngalle Bibehè, s'est voulu réaliste et surtout rassurant. En tenant le langage de la vérité et de la raison, le ministre de tutelle a promis de ne pas les lâcher. Pour lui, ces revendications sont sérieuses.

Pour le concerné, c'est de la réunion tripartite programmée hier soir pendant que nous mettions sous presse entre le ministère des Finances, le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative et le Minesec que dépend leur sort. « Tout dépendra de ce qui sera dit lors de cette rencontre parce que nous voulons notre argent », ajoute le porte-parole du collectif.

Surtout qu'ils réclament pas moins de 25 mois d'arriérés de salaire, parce que sur le terrain depuis six ans pour la majorité. Au sortir de deux heures de concertation, le ton est dur. Pour Jacques Bessala, le porte-parole du Collectif des enseignants indignés du Cameroun, les solutions doivent être immédiates et concrètes.

