Cameroun: Minawao - La Turquie illumine le camp des réfugiés

« J'avais visité le camp des réfugiés de Minawao il y a environ 10 mois, et nous avions constaté qu'il n'y avait pas d'électricité au centre médical. Aujourd'hui, je suis ici pour livrer un don d'un groupe électrogène et des lampes solaires fournis par notre agence de coopération, Tika.

Il a promis de les étudier afin de rechercher des solutions dans la mesure du possible. On se rappelle encore qu'à l'occasion de la fête de fin de ramadan célébrée il y a quelques mois, la Turquie, par le truchement de son association de bienfaisance (ACAMAS), avait gracieusement offert 150 bœufs qui ont permis aux réfugiés de bien fêter.

Les échanges que l'ambassadeur a eus par la suite avec, d'une part le comité des réfugiés et, d'autre part avec les acteurs humanitaires, représentés par l'Organisation non gouvernementale internationale "Première urgence", lui ont permis de recueillir d'autres préoccupations des réfugiés.

Cette réaction venait suite à la présentation par S.E. Murat Ülkü, du don de 1100 lampes solaires et un groupe électrogène fournis par l'Agence turque de coopération et de coordination (TIKA) ; ce générateur d'énergie électrique a été remis au centre de santé intégré du camp de Minawao.

