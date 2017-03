Cameroun: Pont sur le Logone - Il faut encore 40 milliards

Après cette phase, on prévoit la procédure de passation des marchés des travaux et de la maîtrise d'œuvre. Pour rappel, l'accord sur les modalités de construction d'un deuxième pont frontalier sur le Logone avait été signé le 27 mai 2014 à N'Djaména.

De plus, une mission de préparation et d'évaluation du projet a fait une descente sur le terrain pour une reconnaissance du site d'implantation de l'ouvrage.

Selon le co-président du comité bilatéral de pilotage et secrétaire général du ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (Minepat), Jean-Pierre Tchoffo, ces travaux qui iront jusqu'au 29 mars prochain vont plancher sur l'examen et la validation des dossiers de consultation pour les entreprises des travaux et les bureaux d'études de contrôle soumis par le groupement de bureaux d'études Egis international /Egis Cameroun.

Cet appui financier de l'Union européenne sera complété, si on en croit les deux parties, par des financements provenant de la Banque africaine de développement (BAD), chef de file des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des financements nécessaires pour les travaux.

