Afrique: Sassou-Nguesso rencontre Bouteflika pour discuter de la Libye

Dans la journée de mardi, Alger et Brazzaville ont signé une quinzaine de conventions de partenariats, économique, d'éducation et culturels. Le président congolais résume : « la coopération a été relancée en grand. »

A la sortie de son entretien avec le président algérien, Denis Sassou-Nguesso a utilisé des éléments de langage similaires à ceux de la diplomatie algérienne. Il a déclaré à la presse que l'Union africaine soutiendrait une solution inclusive de paix et de sécurité, qui se base sur un fonctionnement normal de l'Etat et sur la reconstruction.

Les deux hommes ne s'étaient pas retrouvés à Alger depuis 2011, lorsque l'Union africaine avait envoyé une mission de médiation à Tripoli pour rencontrer le colonel Khadafi. Denis Sassou-Nguesso s'est entretenu mardi avec le président algérien Abdelaziz Bouteflika et six ans plus tard, c'est encore pour parler de la Libye.

