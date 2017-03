Sénégal: «Félicité», le magnifique film d'Alain Gomis sort en salle

Félicité, c'est Véronique Tshanda Beya Mputu, une actrice non professionnelle, époustouflante dans ce premier rôle. Gomis joue de son visage, tour à tour intense et las, de sa force imperturbable, de ses moments de colère ou d'abandon, comme d'une partition musicale.

Cette œuvre cinématographique sort ce mercredi 29 mars enfin en salle, après avoir remporté l'Etalon d'or de Yennenga au Fespaco, à Ouagadougou, et l'Ours d'argent au Festival de Berlin. Avec Félicité, le Franco-Sénégalais Alain Gomis livre un film magnifique, un portrait sensible d'une femme dans le Kinshasa d'aujourd'hui, porté par l'intensité de ses acteurs et le magnétisme de la musique.

