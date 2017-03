Gabon: Un dialogue politique nécessaire pour restaurer l'autorité de l'Etat

Les participants aux assises ouvertes hier sont unanimes: il faut absolument sortir de la crise actuelle et renouer… Plus »

M. Ndong a ajouté que "les Gabonaises et les Gabonais ont choisi un président de la République le 31 août 2016 en la personne de Jean Ping, avec son programme qui doit servir de base d'orientation politique pendant les 07 ans à venir, conformément à la Constitution et à la souveraineté du peuple".

L'ancien Premier ministre, Jean Eyeghe Ndong, qui milite dans l'opposition, après avoir quitté la Parti démocratique gabonais (PDG, au pouvoir), a déclaré, lors d'un point de presse tenu à Libreville la semaine dernière, "qu'une sortie de crise ne sera possible que si la question profonde du coup d'Etat électoral d'août 2016 est soulevée, abordée et la justice électorale rendue".

Les résultats des élections ont toujours été contestés au Gabon en absence de transparence électorale absolue et cela a souvent donné lieu à des manifestations et à des empoignades parfois meurtrières entre les manifestants et les forces de l'ordre.

