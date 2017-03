Les réflexions ont commencé hier. En plus des trois régions concernées par le problème (Afrique occidentale, centrale et australe), les experts sont également venus de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie. La 12ème Conférence des parties à la Convention relative à la protection et la mise en valeur du milieu marin et des zones de la côte Atlantique de la région d'Afrique de l'ouest, du centre et du sud a ouvert ses portes hier dans la capitale économique ivoirienne.

Et c'est la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désirée Ouloto qui a procédé à l'ouverture des travaux. La Côte d'Ivoire, a-t-elle indiqué, est honorée d'abriter cette COP 12, surtout qu'elle est appelée Convention d'Abidjan, « nom emblématique de son lieu d'adoption en 1981 ».

De ce fait, le pays, a-telle rassuré, est conscient des enjeux qui vont être rappelés tout au long de cette conférence placée sous son égide et de sa responsabilité à garantir la cohérence des réflexions, des décisions et des ambitions commune.

« La Côte d'Ivoire fera tout ce qui est en son pouvoir pour réunir toutes les conditions permettant d'atteindre nos buts communs et sensibiliser toujours plus, ceux qui, profanes, ne perçoivent pas assez l'importance de protéger les mers et les océans », a-t-elle déclaré, ajoutant que 80% de la pollution marine provient des activités humaines. Pendant trois jours, les experts plancheront sur le thème : « Politique de gestion intégrée des océans en Afrique ». Cette conférence aura à évaluer le programme de travail 2015-2017 exé- cuté par le Secrétariat de la Convention.

Elle devra aussi élaborer le programme de travail des trois années à venir, ainsi que le budget y afférent. La Cop 12, a déclaré M. Abou Bamba, secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan, a deux enjeux : enjeux environnementaux et physique avec l'identification des problèmes auxquels sont confrontés les océans et les côtes en Afrique et enjeux politiques, les pays africains étant appelés à se doter de cadre de gouvernance permettant de façon intégrée d'adresser tous ces problèmes avec tous les acteurs.