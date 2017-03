Algérie: Mise sous tension de la ligne ferroviaire Thénia/Tizi-Ouzou

Au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, cette voie ferroviaire réalisée pour un montant de près de 60 milliards DA, compte cinq gares à Tadmait, Draa Ben Khedda, Tizi-Ouzou (entrée du Boulevard Stiti, Kef Naadja et Oued Aissi, et une halte au niveau de Boukhalfa (entrée ouest de la commune de Tizi-Ouzou).

Ce projet d'une longueur de 64 km lancé en réalisation en juillet 2012 pour un délai de 19 mois, a enregistré un "énorme retard" en raison de nombreuse oppositions sur le tracée de la voie ferrée entre Tadmait et Tizi-Ouzou, dont la plus persistante a été enregistrée au niveau de Boukhalfa.

A cet effet, l'Agence nationale d'étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) et la Société national des transports ferroviaires (SNTF) donnent des consignes pour éviter tout danger et risque d'électrocution.

