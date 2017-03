Algérie: Natation/Championnat militaire - Domination de l'Ecole des techniques de l'intendance de la 1e région militaire

Blida — Les nageurs de l'Ecole des techniques de l'intendance, de la 1ere région militaire, ont largement dominé les épreuves du championnat national militaire de natation, clôturé mardi, au complexe sportif régional de la 1ère Région Militaire (1e RM) de Blida.

En effet, cette compétition, qui a vu la participation de plus d'une centaine de nageurs de différentes régions et écoles militaires du pays, a consacré la victoire de l'Ecole des techniques de l'intendance de la 1ère région militaire avec quatre (4) médailles d'or, dont deux remportées par le caporal- chef Mohamed Mahdi Medjadji, dans les épreuves du 50 m nage libre et 50m nage avec obstacles, tandis que l'équipe de natation de la même école a remporté la médaille d'or dans le 50m nage libre avec obstacles.

Les médailles d'argent et de bronze du 50 m nage libre avec obstacles sont revenues aux nageurs de la 1ere région militaire, respectivement caporal Zine Eddine Amalou, et le caporal-chef Hamza Bouraàda.

Quant aux nageurs de la 2eme région militaire, ils se sont distingués dans les épreuves du 50m nage de sauvetage, avec une médaille d'argent décrochée par Abdelmalek Bourriche, outre deux autres médailles en bronze remportées dans l'épreuve, par équipes, du 50 m nage libre avec obstacles.

L'entraineur de l'équipe nationale militaire de natation, Ahmed Fermoussa s'est félicité, à l'occasion, du niveau des nageurs, estimant qu'ils ont montré de grandes aptitudes, susceptibles de leur assurer une place dans la sélection nationale, et de représenter l'Algérie dans les joutes mondiales.

Présidant la cérémonie de distribution des médailles aux vainqueurs, le commandant régional des forces de défense aérienne du territoire, de la 1ère Région Militaire, le général Arslan Ouertsi a invité ces derniers à consacrer davantage d'efforts, à l'avenir, afin d'honorer le sport militaire.

Outre les six régions militaires du pays et les commandements de la Garde républicaine, des Forces de défense aérienne du territoire, de la Gendarmerie nationale et des Forces maritimes, de nombreuses écoles militaires ont participé, aussi, à cette compétition, dont l'Ecole supérieure du matériel d'El Harrach et l'Ecole d'application des troupes maritimes de Jijel.