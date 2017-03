Algérie: BDL - Réduction notable dans le traitement des opérations et prestations bancaires

Estimant que la généralisation du e-paiement "n'avance pas comme souhaité" même si le nombre des cartes CIB délivrées augmente, le P-dg de la BDL a annoncé qu'une nouvelle entité interbancaire sera créée prochainement pour la généralisation de l'utilisation des cartes interbancaires (CIB) ainsi que l'installation des terminaux de paiement électronique (TPE), et cela à l'initiative de l'Association des banques et établissements financiers (ABEF).

"Ce nouveau système permettra d'éliminer tous les obstacles bureaucratiques qui entravaient et ralentissaient nos opérations bancaires, et le client devient ainsi un client de la BDL et non pas de son agence, c'est à dire, il peut effectuer toutes les opérations qu'il souhaite dans nos agences à travers tout le territoire national et pas seulement son agence habituelle", a expliqué le P-dg de la BDL Mohamed Krim lors d'une conférence de presse.

Alger — La Banque de développement local (BDL) a lancé mardi son nouveau système d'information, une plateforme informatique moderne qui permet notamment un traitement rapide et en temps réel des opérations et transactions bancaires, en éliminant tous les obstacles que rencontraient les clients de la banque.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.