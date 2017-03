Afrique: Amical - L'Egypte surclasse le Togo

L'Egypte n'a laissé aucune chance au Togo mardi en match amical disputé à Alexandrie. Les Pharaons se sont imposés 3-0 face à des Eperviers résistants en première période mais qui ont finalement lâché prise en deuxième mi-temps.

Dès l'entame, les Egyptiens mettent la pression sur la défense togolaise. Les coups de pied arrêté s'enchainent mais les Eperviers tiennent bon. Par contre, Emmanuel Adebayor et ses coéquipier sont dû mal à exister dans la rencontre. C'est sur une frappé d'Amr Warda bien captée par Agblemagnon que l'arbitre siffle la pause.

Au retour des vestiaires, l'Egypte maintient a même pression et finit par trouver la faille. Le défenseur togolais Vincent Bossou manque de contrôler un ballon et met Mahmoud Karhaba en position de frappe. Ce dernier trompe facilement Agblemagnon (48è). le second but arrive très vite avec un coup-franc d'Ahmed Youcef qui passe en revue toute la défense (56è). Quelques instants plus tard, sur une nouvelle incompréhension dans la défense togolaise, El Nenny inscrit le troisième but. Les Pharaons ont tué tout suspens dans le match surtout qu'en match, les attaques étaient trop prévisibles pour inquiéter Ekramy et ses défenseurs.

Après une première sortie honorable contre la Libye vendredi dernier toujours en amical, le Togo sombre donc à Alexandrie. Ceci avant d'entamer en juin les éliminatoires de la CAN 2019 en Algérie.