Algérie: DGSN - Une campagne nationale de don de sang

M. Bouhamed a rappelé la nécessité de poursuivre cette action humanitaire qui intervient dans le cadre du "renforcement du travail de proximité et humanitaire dont tous les moyens nécessaires y sont mobilisés dont des médecins, des infirmiers et des ambulances".

Dans ce sens, Le contrôleur de police, directeur de la santé, de l'action sociale et du sport, Bouhamed Boubakr Ali a souligné "l'importance que revêt l'organisation de cette campagne dédiée au don de sang qui vise à collecter plus de poches de sang afin de les distribuer aux hôpitaux qui ont en besoin pour sauver les patients".

La campagne a connu, suite à son lancement mardi à la clinique "Les Glycines" et aux différents services de police à la wilaya d'Alger, "un grand afflux des éléments de police voulant donner leur sang en faveur des malades hospitalisés", sachant que plus de 30.000 poches de sang avaient été collectés durant l'année 2015-2016.

Cette initiative humanitaire qui se déroule au niveau des services de la DGSN à travers le territoire national a pour objectif de "renforcer l'action de proximité entre la police et les différentes catégories de la société en consécration de l'esprit de solidarité et de responsabilité envers le citoyen et de l'action humanitaire visant à sauver la vie des malades".

Alger — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a organisé mardi à Alger une campagne nationale de don de sang et a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour une bonne prise en charge de cette opération qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée maghrébine du don de sang.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.